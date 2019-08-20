РИАМО - 20 авг. До октября в Подмосковье благоустроят 1360 дворов, на данный момент работы выполнены более чем на 40% от запланированного объема, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, на данный момент работы завершили по 608 адресам.

«Во многих муниципалитетах 50% плана выполнено – это Красногорск, Электрогорск, Павловский Посад, Раменский округ, Звенигород, Краснознаменск, Озеры, Ленинский округ, Серебряные Пруды, Егорьевск, Лобня, Рошаль, Луховицы, Коломенский округ, Одинцовский округ, Дзержинский, Ивантеевка, Лыткарино, Лосино-Петровский, Кашира, Жуковский, Котельники, Красноармейск, Протвино, Лотошино, Можайский округ», — говорится в сообщении.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе ежегодно благоустраивают не менее 10% дворовых территорий. В Подмосковье с 2015 года по 2018 год было благоустроено 48% дворов от общего количества.

Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется комплексное благоустройство, формируется органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований путем голосования жителей на интернет-портале «Добродел» (50% от плана на год) и на основании рассмотрения обращений граждан муниципальной общественной комиссией (50% от плана на год).

Обязательными элементами благоустройства дворов являются: детские игровые площадки, площадки ТКО, народное освещение, парковки, информационные стенды, озеленение, урны и лавочки.