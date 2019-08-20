РИАМО - 20 авг. Власти Москвы одобрили реконструкцию и вынос газопроводов на территории Троицкого административного округа в трех поселениях, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением в аренду ООО «Газпром трансгаз Москва» 18 земельных участков в новой Москве общей площадью порядка 33 гектара на срок 11 месяцев 28 дней для реконструкции (выноса) линейных объектов газопровода», – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что инвестор, согласно проекту, планирует вынести участки магистрального газопровода «КРП-14 – Серпухов» общей протяженностью более 70 километров.

Участки расположены в трех поселениях Троицкого округа – Краснопахорском, Вороновском и Кленовском. Вынос и реконструкция газопровода позволит улучшить качество газоснабжения жителей.