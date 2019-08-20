РИАМО - 20 авг. Минтранс Подмосковья проверил 300 школьных автобусов, особое внимание было уделено состоянию ремней безопасности, звуковому приему в кабине водителя и наличию поручней, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мониторинг автобусов, следующих по школьным маршрутам в 37 городских округах, выявил 32 транспортных средства с несоответствиями государственному стандарту перевозки детей. Устранение найденных неполадок проконтролируют до 1 сентября.

«Это автобусы в городских округах Балашиха, Домодедово, Мытищи и Кашира, а также Богородском горокруге. В Одинцовском городском округе до настоящего времени не заключены договоры с транспортными предприятиями для подвоза школьников. До начала нового учебного года все замечания должны быть устранены, транспортные средства пройдут повторную проверку», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Результаты проверки направлены в областное министерство образования и муниципалитеты Подмосковья. Инспекторы в ходе осмотра автобусов обнаружили неисправное состояние поясных ремней безопасности, сигнальных кнопок «Просьба об остановке», а также отсутствие на рабочем месте водителя устройства звукового приема и световых сигналов о необходимости остановки.

Также в этих автобусах проход в салоне не был оборудован поручнями или оборудован ими только с одной стороны, кузов одного из автобусов не был окрашен в желтый цвет, а сидения для взрослых пассажиров не позволяли осуществлять контроль за детьми во время движения автобуса.

Все школьные автобусы должны быть оснащены системой спутниковой навигации «ГЛОНАСС» и тахографами – системой контроля скорости и режима труда водителей. Кроме того, сиденья в них должны быть оснащены ремнями безопасности, а проход в салоне оборудован поручнями.

Кроме того, в салоне автобусов должны быть установлены сигнальные кнопки «Просьба об остановке», а рабочее место водителя оборудовано устройством звукового приема и световыми сигналами о необходимости остановки.