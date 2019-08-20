РИАМО - 20 авг. В деревне Бяконтово городского округа Подольск сняли установленный в конце весны 2019 года карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (8 августа 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 24 мая 2019 года <…> и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Бяконтово городского округа Подольск», – говорится в документе.

Также карантин снят на территории Подольска от западной границы деревни Спирово до восточной границы деревни Макарово, а далее до юга села Покров, до северной границы деревни Борисовка и снова до западной границы деревни Спирово.

Этот участок городского округа также признается благополучным по бешенству. Предыдущее постановление об установлении ограничительных мер признается утратившим силу.

Бешенство является крайне опасным и даже смертельным заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.