РИАМО - 20 авг. Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) предоставляется льготным категориям жителей Подмосковья, ее получают порядка 1,7 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Беззаявительно компенсацию получили более 522 тысяч пенсионеров и предпенсионеров региона. Льготникам, которые получают меру социальной поддержки за жилищно-коммунальные услуги, компенсация за обращение с твердыми коммунальными отходами предоставляется в рамках этой льготы в соответствующем размере», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Дополнительно, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с ТКО установлена в следующих размерах: неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет – в размере 30%, пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше – в размере 50%, пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше – в размере 100%.

Ежемесячная компенсация расходов по оплате за обращение с ТКО предоставляться в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения в размере 42 квадратных метров занимаемой общей площади жилого помещения на одиноко проживающих граждан, 21 квадратного метра – на каждого члена семьи, состоящей из двух человек, 18 квадратных метров – на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Компенсация назначается получателю с первого числа месяца, в котором поступило обращение со всеми необходимыми документами.

Раздельный сбор мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. В регионе он основывается на принципе двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на сухие и органические. Соответственно, контейнерные площадки оборудуют синими и серыми баками. Содержимое этих контейнеров вывозят разные мусоровозы, их сортируют на разных линиях, что позволяет снизить объем вывозимых на полигоны непригодных для переработки отходов и увеличить объем материалов, которые возвращаются в экономику.

Предполагается, что новый экологический стандарт и раздельный сбор отходов позволят снизить долю закапываемых на полигонах Московской области отходов с 91% в 2018 году до 16% к 2030 году.

Как рассчитать плату за вывоз мусора владельцам частных домов в Подмосковье>>