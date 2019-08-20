РИАМО - 20 авг. В подмосковном Ступине возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества при долевом строительстве многоквартирных домов жилого комплекса «Банный», говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«С 2013 по 2017 годы руководство ООО «АСКО» в ходе ведения строительства ЖК получило на расчетные счета компании от 275 человек по договору долевого строительства средства в сумме более 10 миллионов рублей. В дальнейшем денежные средства были переведены на расчетные счета подконтрольных компаний на цели, не связанные со строительством», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере. (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Следователи запросили выписки о движении денежных средств по расчетным счетам организации. Кроме этого, планируется проверка всех контрагентов строительной компании – предстоит установить в каком объеме и на какие цели расходовались деньги дольщиков.