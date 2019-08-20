РИАМО - 20 авг. День Государственного флага РФ на фестивале «Цветочный джем» отметят концертами, спектаклями и специальной программой мастер-классов, гости смогут декорировать кухонную утварь, научиться играть на музыкальных инструментах, испечь медовые ковриги, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«С 22 по 25 августа гостей ждет специальная программа в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. На 13 фестивальных площадках пройдет более 110 концертов и спектаклей. Кроме того, на 14 площадках запланированы творческие мастер-классы по самым разным видам искусства – от визуального и прикладного до музыкальных импровизаций. И, конечно, не обойдется без кулинарных занятий!» – заявил представитель оргкомитета фестиваля.

Например, для того, чтобы поиграть в группе, следует отправиться на площадку в Камергерском переулке. Здесь в распоряжении всех музыкантов-любителей - барабаны, гитары, клавишные инструменты и, для солистов, концертные микрофоны. Здесь же пройдут мастер-классы по пению, игре на фортепиано, творческие занятия по актерскому мастерству и стихосложению, игра «Угадай мелодию» (детям предложат угадать и спеть песни о России) и лекция по истории российского флага.

На площади Славы в Кузьминках и на площадке у станции метро «Митино» можно будет создать принт для футболки на авиационную тему, научиться декорировать кухонную утварь и расписать сумку-шоппер акриловыми красками. В Кузьминках также выступят фолк-группа «Партизан FM», детский эстрадный театр «Альт» и кукольные театры из Хакасии. В Митине, помимо кукольных театров, зрителей ждут концерты ансамбля казачьей песни «Люди вольные», группы «Бум» и мужского хора под управлением Валерия Рыбина.

На площадке по адресу: бульвар Дмитрия Донского, владение 11, пройдут мастер-классы по созданию мозаик. Помимо традиционных панно и сувениров посетителям предложат выполнить в этой технике карту России. Аналогичные занятия будут идти на Ореховом бульваре, владение 24, Святоозерской улице, владение 31, и на Профсоюзной, владение 41.

В числе артистов, что выступят на этих площадках – театр «Коленкоръ», Московский хоровой ансамбль духовной музыки «Благовест», модерн-фолк группа «Русален», кавер-группы Step by Step, Whats Up и другие.

Уроки по гончарному мастерству пройдут на площадках по адресу: улица Матвеевская, владение 2, и улица Перерва, 52. На память о Дне флага можно будет сделать кулон или подсвечник.

На площади Революции мастер-классы будут посвящены уходу за полезными растениями и пряными травами. Здесь же пройдут и художественные мастер-классы, на которых объяснят основы разных техник и научат работать с разными видами красок. На сцене этой площадки будут идти концерты и театральные представления. Например, в воскресенье в 18:00 выступит группа Алексея Петрухина «Губерния» с программой о России.

«Отдельно стоит отметить кулинарные мастер-классы, на которых гостей научат готовить традиционные блюда русской кухни. В частности, 24 и 25 августа на все той же площади Революции можно будет сварить уху из трех видов рыбы, приготовить жаркое по-русски, ленивые голубцы, рассольник и многое другое», – дополняется в материале.

На Профсоюзной, Перерва, Ореховом бульваре и Святоозерской будут печь медовые ковриги с изюмом, творожные пироги с абрикосами, варить старомосковскую солянку с мясом, ветчиной и грибами.

Полное расписание этих и других событий фестиваля «Цветочный джем» смотрите на сайте.