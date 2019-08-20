РИАМО - 20 авг. Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья и ЗАО «Дедовский хлеб» заключили соглашение о реализации масштабного инвестпроекта по модернизации хлебобулочного производства в городском округе Истра, общий объем инвестиций в проект превысит 400 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«В рамках соглашения организации будут предоставлены налоговые льготы, в частности – снижение ставки налога на прибыль до 15,5% до 2022 года включительно и снижение ставки налога на имущество на срок до 3 лет», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Компания планирует реконструировать и модернизировать инженерную инфраструктуру существующего предприятия, провести перепланировку и ремонт производственных помещений. Кроме того, планируется приобрести новую линию по выпуску хлебобулочной продукции.

Ввод в эксплуатацию обновленного цеха «Дедовский хлеб» запланирован до 2021 года.

Дедовский хлебозавод начал свою работу в 1970 году, когда было построено предприятие производительностью 65 тонн хлеба в сутки. Наиболее масштабная реконструкция состоялась 1997 году – на территории завода разместили новый склад и гараж для транспорта.

На сегодняшний день коллектив более чем из 500 человек бережно сохраняет традиции русского хлебопечения, умело сочетая их с современными технологиями и оборудованием. Ассортимент предприятия насчитывает 180 позиций и постоянно расширяется.