РИАМО – 20 авг. В лесах Подмосковья за минувшие выходные заблудился 31 человек, больше всего тревожных сигналов с начала августа поступило в Наро-Фоминское лесничество, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.
Кроме того, люди терялись в Клинском (18 обращений), Истринском (15 обращений), Сергиево-Посадском (14 обращений), Ступинском (14 обращений), Звенигородском (13 обращений), Подольском (13 обращений), Волоколамском (13 обращений), Бородинском (12 обращений), Виноградовском (12 обращений) и Дмитровском (12 обращений) лесничествах.
Шесть человек до сих пор не найдены. Их ищут участковые лесничие, поисковые отряды «Лиза Алерт» и МЧС России. Поиски ведутся в Истринском лесничестве и «Русском лесу».
Отправляясь в лес, необходимо соблюдать несложные правила: предупредите своих родственников или знакомых, куда вы идете, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, воду и необходимые лекарства, запоминайте дорогу, по которой идете – не полагайтесь на свое знание местности.
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