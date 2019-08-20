РИАМО – 20 авг. В лесах Подмосковья за минувшие выходные заблудился 31 человек, больше всего тревожных сигналов с начала августа поступило в Наро-Фоминское лесничество, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«За минувшие выходные, 17 и 18 августа, на телефон «Единой службы спасения «112» поступило 21 обращение от 31 человека с сообщением «Заблудился в лесу». С начала августа больше всего людей заблудилось в Наро-Фоминском (28 обращений), «Русский лес» (18 обращений), Ногинском лесничествах (18 обращений)», – отмечается в сообщении.

Кроме того, люди терялись в Клинском (18 обращений), Истринском (15 обращений), Сергиево-Посадском (14 обращений), Ступинском (14 обращений), Звенигородском (13 обращений), Подольском (13 обращений), Волоколамском (13 обращений), Бородинском (12 обращений), Виноградовском (12 обращений) и Дмитровском (12 обращений) лесничествах.

Шесть человек до сих пор не найдены. Их ищут участковые лесничие, поисковые отряды «Лиза Алерт» и МЧС России. Поиски ведутся в Истринском лесничестве и «Русском лесу».

Отправляясь в лес, необходимо соблюдать несложные правила: предупредите своих родственников или знакомых, куда вы идете, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, воду и необходимые лекарства, запоминайте дорогу, по которой идете – не полагайтесь на свое знание местности.