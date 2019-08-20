РИАМО - 20 авг. В подмосковной Истре на базе центра творческого развития и гуманитарного образования (ЦТРиГО) откроется «Яндекс.Лицей», где будут бесплатно учить программированию школьников восьмых и девятых классов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Конкурсный набор учеников на 2019-2020 учебный год начнется 30 августа. Заполнить анкету, пройти тестирование, узнать результаты и всю необходимую информацию можно на сайте.

«Учебная программа, разработанная в школе анализа данных, рассчитана на два года. На занятиях ребята ознакомятся с теорией, освоят технологии на практике в первый год обучения, а второй год будет посвящен учебным проектам», – говорится в материале.

С программированием школьники будут знакомиться на примере Python, который является одним из самых востребованных языков программирования. Он не слишком сложен в освоении и позволяет решать множество задач: ему находят применение в YouTube, NASA, «Яндексе» и многих других компаниях. Полученные знания и навыки в лицее можно будет применить в работе стажером или младшим разработчиком.

«Яндекс.Лицей» работает при поддержке региональных министерств и ведомств, которые курируют образование и сферу ИТ. Сейчас проект работает на 128 площадках в 58 городах России и Казахстана.