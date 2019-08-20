Как получить разрешение на резидентную парковку в Москве

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Разрешения оформляют как очно, через любой центр государственных услуг «Мои документы», так и заочно, через портал mos.ru.

Понадобятся следующие документы:

- заявление (при очной подаче документов);

- паспорт или доверенность и паспорт доверенного лица (если документы подает представитель заявителя);

- свидетельство о регистрации автомобиля, на который оформляется разрешение;

- договор найма/поднайма или договор найма служебного жилого помещения (если разрешение требуется на парковку машины арендатора), зарегистрированный в ЕГРП;

- выписка из домовой книги (если автомобиль зарегистрирован не на владельца жилья), при этом либо регистрационный учет и начисление ЖКУ в вашем доме ведет не ГБУ МФЦ, либо квартира находится на территории Троицкого и Новомосковского округов;

- постановления суда об отмене постановлений, выписанных по штрафам за нарушение ПДД и оплаты парковки в отношении собственника автомобиля, на который оформляется разрешение (если такие имелись).

Если в квартире есть еще собственники или социальные наниматели, потребуется подтверждение их согласия, что именно на ваш автомобиль будет выдано парковочное разрешение. Оно может быть дано ими лично в центре госуслуг при подаче заявления либо в письменном виде.

При очной подаче все собственники и законные представители несовершеннолетних собственников должны либо явиться в центр госуслуг с паспортами и документами, подтверждающими статус законных представителей детей, либо представить свое письменное согласие с нотариально заверенными подписями.

При заочной подаче через mos.ru можно приложить скан все того же нотариально заверенного письменного согласия. Если у всех собственников жилья есть полноценные аккаунты на портале, можно отправить онлайн-запросы на удаленное подтверждение согласия остальным владельцам (и законным представителям несовершеннолетних владельцев) жилья. Подтвердить согласие они должны будут в течение 5 рабочих дней, войдя на портал под своей учетной записью.

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