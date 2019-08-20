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Транспорт

Как получить разрешение на резидентную парковку в Москве

Сколько действует резидентное разрешение, на какие автомобили оно распространяется и какие документы нужны для оформления – читайте в материале РИАМО.
© РИАМО, Александр Кожохин
1

Что такое резидентное разрешение на парковку

©  сайт мэра Москвы

Это разрешение на бесплатную парковку автомобиля с 20.00 до 08.00 в зоне платной парковки в районе проживания владельца транспортного средства.

На одну квартиру оформляется не более двух разрешений. Срок действия – от 1 до 3 лет по желанию резидента (т.е. проживающего).

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2

Кто может оформить и воспользоваться

© РИАМО, Александр Манзюк

Оформить разрешение может:

- собственник квартиры или ее доли,

- наниматель квартиры или доли по соцнайму;

- наниматель квартиры по договору служебного найма.

Пользоваться бесплатной парковкой может:

- собственно резидент;

- постоянно зарегистрированное в жилом помещении лицо;

- наниматель по договору найма/поднайма, зарегистрированные в Московском городском центре аренды жилья при наличии временной регистрации.

Для оформления резидентного разрешения необходимо, чтобы у владельца автомобиля не было задолженностей по штрафам.

3

Как подать документы

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Евгений Самарин

Разрешения оформляют как очно, через любой центр государственных услуг «Мои документы», так и заочно, через портал mos.ru.

Понадобятся следующие документы:

- заявление (при очной подаче документов);

- паспорт или доверенность и паспорт доверенного лица (если документы подает представитель заявителя);

- свидетельство о регистрации автомобиля, на который оформляется разрешение;

- договор найма/поднайма или договор найма служебного жилого помещения (если разрешение требуется на парковку машины арендатора), зарегистрированный в ЕГРП;

- выписка из домовой книги (если автомобиль зарегистрирован не на владельца жилья), при этом либо регистрационный учет и начисление ЖКУ в вашем доме ведет не ГБУ МФЦ, либо квартира находится на территории Троицкого и Новомосковского округов;

- постановления суда об отмене постановлений, выписанных по штрафам за нарушение ПДД и оплаты парковки в отношении собственника автомобиля, на который оформляется разрешение (если такие имелись).

Если в квартире есть еще собственники или социальные наниматели, потребуется подтверждение их согласия, что именно на ваш автомобиль будет выдано парковочное разрешение. Оно может быть дано ими лично в центре госуслуг при подаче заявления либо в письменном виде.

При очной подаче все собственники и законные представители несовершеннолетних собственников должны либо явиться в центр госуслуг с паспортами и документами, подтверждающими статус законных представителей детей, либо представить свое письменное согласие с нотариально заверенными подписями.

При заочной подаче через mos.ru можно приложить скан все того же нотариально заверенного письменного согласия. Если у всех собственников жилья есть полноценные аккаунты на портале, можно отправить онлайн-запросы на удаленное подтверждение согласия остальным владельцам (и законным представителям несовершеннолетних владельцев) жилья. Подтвердить согласие они должны будут в течение 5 рабочих дней, войдя на портал под своей учетной записью.

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4

Как получить результат

© РИА Новости, Максим Богодвид

Срок оформления разрешения – 6 рабочих дней со дня регистрации заявки.

Узнать о результате можно:

- по СМС,

- через личный кабинет на mos.ru,

- по электронной почте,

- на сайте «Московский паркинг» (логин и пароль те же, что и от mos.ru).

Бумажный документ при необходимости выдадут в центре госуслуг.

5

Продление разрешения

© РИА Новости, Владимир Песня

Подавать запрос на продление парковочного разрешения необходимо не раньше, чем за 2 месяца до истечения срока действия старого - с теми же документами, что и при первичном оформлении.

Делается это через центр госуслуг или на сайте mos.ru. Сюда же надо обратиться, если изменились личные данные автомобилиста или сведения о машине.

Пакет документов прежний, не потребуются только согласия других собственников жилого помещения.

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6

Как парковаться круглосуточно

© РИАМО, Александр Манзюк

Чтобы парковаться не только с 20.00 до 08.00, придется заплатить три, шесть или девять тысяч рублей за 1, 2 или 3 года парковки соответственно.

Сделать это можно на mos.ru, на сайте «Московский паркинг», через приложение «Московского паркинга» для iOS и Android, а также по квитанции, полученной в центре госуслуг.

Оплата круглосуточной парковки возможна, только если есть уже действующее разрешение на резидентную парковку. Услуга активируется на следующий день после оплаты.

7

Когда могут аннулировать разрешение

©  сайт мэра Москвы

При аннулировании разрешения плата, внесенная за круглосуточную парковку, не возвращается. Оно может произойти в следующих случаях:

- жилье больше не принадлежит собственнику или с арендатором расторгнут договор найма/истек срок такого договора;

- автомобиль был отчужден;

- изменился адрес регистрации резидента;

- резидент умер или пропал без вести;

- резидент изъявил желание аннулировать разрешение.

Если у резидента есть не менее трех неоплаченных штрафов за нарушение правил ПДД или неправильную парковку, разрешение могут приостановить. В таком случае за 10 дней до приостановки автомобилисту будет выслано предупреждение (по СМС, в электронной почте, в приложении «Парковки Москвы» и в личном кабинете на mos.ru).

Чтобы избежать приостановки, резиденту необходимо в течение 10 рабочих дней со дня отправки уведомления оплатить штрафы и письменно уведомить об этом ГКУ «АМПП».

В противном случае резидентное разрешение будет приостановлено на срок до момента ликвидации задолженностей и на три месяца после письменного уведомления ГКУ «АМПП». Затем его снова активируют с продлением на весь срок приостановки. Подробнее можно почитать тут.

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8

Куда обращаться с вопросами

© РИАМО, Николай Корешков

Если парковочное разрешение не выдали, причина отказа будет указана в уведомлении. На вопросы смогут ответить в сервисных центрах «Московский транспорт» с 08.00 до 20.00: ул. Старая Басманная, д. 20, к. 1 и ул. 1905 года, д. 25.

Контакт-центр: 8 (495) 539-54-54, 3210 с мобильного.

Есть и опция онлайн-обращения через сайт «Московский транспорт».

9

Условия для многодетных

© РИАМО, Александр Кожохин

В июле правительство Москвы заявило о том, что теперь члены многодетных семей смогут получать разрешение на бесплатную парковку на срок до 3 лет.

Раньше его надо было переоформлять раз в год.

Такое разрешение действует на всей территории столицы, независимо от места проживания многодетной семьи.

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ПарковкиМосква
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