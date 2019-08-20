Как получить разрешение на резидентную парковку в Москве

Что такое резидентное разрешение на парковку
Это разрешение на бесплатную парковку автомобиля с 20.00 до 08.00 в зоне платной парковки в районе проживания владельца транспортного средства.
На одну квартиру оформляется не более двух разрешений. Срок действия – от 1 до 3 лет по желанию резидента (т.е. проживающего).
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Кто может оформить и воспользоваться
Оформить разрешение может:
- собственник квартиры или ее доли,
- наниматель квартиры или доли по соцнайму;
- наниматель квартиры по договору служебного найма.
Пользоваться бесплатной парковкой может:
- собственно резидент;
- постоянно зарегистрированное в жилом помещении лицо;
- наниматель по договору найма/поднайма, зарегистрированные в Московском городском центре аренды жилья при наличии временной регистрации.
Для оформления резидентного разрешения необходимо, чтобы у владельца автомобиля не было задолженностей по штрафам.
Как подать документы
Разрешения оформляют как очно, через любой центр государственных услуг «Мои документы», так и заочно, через портал mos.ru.
Понадобятся следующие документы:
- заявление (при очной подаче документов);
- паспорт или доверенность и паспорт доверенного лица (если документы подает представитель заявителя);
- свидетельство о регистрации автомобиля, на который оформляется разрешение;
- договор найма/поднайма или договор найма служебного жилого помещения (если разрешение требуется на парковку машины арендатора), зарегистрированный в ЕГРП;
- выписка из домовой книги (если автомобиль зарегистрирован не на владельца жилья), при этом либо регистрационный учет и начисление ЖКУ в вашем доме ведет не ГБУ МФЦ, либо квартира находится на территории Троицкого и Новомосковского округов;
- постановления суда об отмене постановлений, выписанных по штрафам за нарушение ПДД и оплаты парковки в отношении собственника автомобиля, на который оформляется разрешение (если такие имелись).
Если в квартире есть еще собственники или социальные наниматели, потребуется подтверждение их согласия, что именно на ваш автомобиль будет выдано парковочное разрешение. Оно может быть дано ими лично в центре госуслуг при подаче заявления либо в письменном виде.
При очной подаче все собственники и законные представители несовершеннолетних собственников должны либо явиться в центр госуслуг с паспортами и документами, подтверждающими статус законных представителей детей, либо представить свое письменное согласие с нотариально заверенными подписями.
При заочной подаче через mos.ru можно приложить скан все того же нотариально заверенного письменного согласия. Если у всех собственников жилья есть полноценные аккаунты на портале, можно отправить онлайн-запросы на удаленное подтверждение согласия остальным владельцам (и законным представителям несовершеннолетних владельцев) жилья. Подтвердить согласие они должны будут в течение 5 рабочих дней, войдя на портал под своей учетной записью.
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Как получить результат
Срок оформления разрешения – 6 рабочих дней со дня регистрации заявки.
Узнать о результате можно:
- по СМС,
- через личный кабинет на mos.ru,
- по электронной почте,
- на сайте «Московский паркинг» (логин и пароль те же, что и от mos.ru).
Бумажный документ при необходимости выдадут в центре госуслуг.
Продление разрешения
Подавать запрос на продление парковочного разрешения необходимо не раньше, чем за 2 месяца до истечения срока действия старого - с теми же документами, что и при первичном оформлении.
Делается это через центр госуслуг или на сайте mos.ru. Сюда же надо обратиться, если изменились личные данные автомобилиста или сведения о машине.
Пакет документов прежний, не потребуются только согласия других собственников жилого помещения.
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Как парковаться круглосуточно
Чтобы парковаться не только с 20.00 до 08.00, придется заплатить три, шесть или девять тысяч рублей за 1, 2 или 3 года парковки соответственно.
Сделать это можно на mos.ru, на сайте «Московский паркинг», через приложение «Московского паркинга» для iOS и Android, а также по квитанции, полученной в центре госуслуг.
Оплата круглосуточной парковки возможна, только если есть уже действующее разрешение на резидентную парковку. Услуга активируется на следующий день после оплаты.
Когда могут аннулировать разрешение
При аннулировании разрешения плата, внесенная за круглосуточную парковку, не возвращается. Оно может произойти в следующих случаях:
- жилье больше не принадлежит собственнику или с арендатором расторгнут договор найма/истек срок такого договора;
- автомобиль был отчужден;
- изменился адрес регистрации резидента;
- резидент умер или пропал без вести;
- резидент изъявил желание аннулировать разрешение.
Если у резидента есть не менее трех неоплаченных штрафов за нарушение правил ПДД или неправильную парковку, разрешение могут приостановить. В таком случае за 10 дней до приостановки автомобилисту будет выслано предупреждение (по СМС, в электронной почте, в приложении «Парковки Москвы» и в личном кабинете на mos.ru).
Чтобы избежать приостановки, резиденту необходимо в течение 10 рабочих дней со дня отправки уведомления оплатить штрафы и письменно уведомить об этом ГКУ «АМПП».
В противном случае резидентное разрешение будет приостановлено на срок до момента ликвидации задолженностей и на три месяца после письменного уведомления ГКУ «АМПП». Затем его снова активируют с продлением на весь срок приостановки. Подробнее можно почитать тут.
Куда обращаться с вопросами
Если парковочное разрешение не выдали, причина отказа будет указана в уведомлении. На вопросы смогут ответить в сервисных центрах «Московский транспорт» с 08.00 до 20.00: ул. Старая Басманная, д. 20, к. 1 и ул. 1905 года, д. 25.
Контакт-центр: 8 (495) 539-54-54, 3210 с мобильного.
Есть и опция онлайн-обращения через сайт «Московский транспорт».
Условия для многодетных
В июле правительство Москвы заявило о том, что теперь члены многодетных семей смогут получать разрешение на бесплатную парковку на срок до 3 лет.
Раньше его надо было переоформлять раз в год.
Такое разрешение действует на всей территории столицы, независимо от места проживания многодетной семьи.
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