РИАМО - 20 авг. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении с занимаемой должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда страны Алексея Иванова, который ранее был задержан по подозрению во взяточничестве, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с утратой доверия», – говорится в тексте документа.

Иванова подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Столичный суд арестовал его до 9 сентября.

Ранее Иванов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.