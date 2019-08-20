РИАМО – 20 авг. Единый государственный экзамен в 2020 году претерпит ряд небольших изменений, которые коснутся ЕГЭ по физике, русскому и китайскому языкам, истории, географии и обществознанию, пишет «Российская газета».

Так, например, в экзаменах по русскому языку, географии и истории будут изменены критерии оценки некоторых заданий, а в обществознании детализированы формулировки заданий 28 и 29. В экзамене по физике станет больше заданий с развернутым ответом — шесть вместо пяти. При этом задание №24, которое проверит познания в астрофизике, будет усложнено — теперь в нем может быть два или три правильных варианта ответа, школьнику придется самому догадываться, сколько именно ответов в задаче.

«Больше всего изменений - в экзамене по китайскому языку. Оно и понятно - это самый «молодой» ЕГЭ: впервые выпускники сдавали его только в 2019 году», - говорится в сообщении.

В ЕГЭ по китайскому языку изменятся форматы заданий в разделе «Аудирование», число которых уменьшилось до девяти.

Так, первая задача — установление соответствия позиций, представленных в двух множествах. Второе и третье задание теперь заключаются в выборе и записи запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня. К тому же, в разделе введены два диалогических текста.

Изменения в ЕГЭ по китайскому также коснулись раздела «Чтение», в котором число заданий сократили до пяти. В нем также появятся задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, а также на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов.

В разделе «Письмо» также ввели новое задание №28, которое будет заключаться в написание личного письма в ответ на письмо-стимул. За его выполнение можно будет получить до восьми баллов.

Изменения в ЕГЭ-2020 не коснулись экзаменов по математике, информатике, биологии, химии и литературе, а также по французскому, английскому, испанскому и немецкому языкам.