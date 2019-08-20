РИАМО - 20 авг. В Московской области на портале «Добродел» запустили мобильный сервис «Подмосковные стройки», в котором жители смогут посмотреть ход строительства жилых объектов и узнать информацию о проверках Главгосстройнадзора региона, сообщил во вторник журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Огромная, интенсивная стройка в Московской области идет на протяжении уже многих лет, но, к сожалению, те люди, которые покупают, прежде всего, квартиры не могли понять, в каком состоянии находится строительство их дома, сколько человек работают, какие этапы строительства дома. Всегда это вызывало волнение. <…> Сегодня мы все многоквартирные дома оцифровали, и каждый, кто приобретает жилье, кто имеет договор долевого участия, может видеть, на какой стадии находится строительство его дома», - сказал Воробьев.

Он отметил, что мобильный сервис «Подмосковные стройки» запустили на платформе «Добродел», где можно посмотреть все этапы строительства многоквартирных домов.

«Мы пошли дальше, мы не остановились только на квартирах, мы оцифровали все социальные объекты – школы и детские сады. Наших жителей это тоже беспокоит. <…> Такая система запускается в «Доброделе». Каждый, кто зарегистрирован, может без проблем следить и увидеть, когда он получит долгожданные ключи и станет новоселом», - добавил Воробьев.

По его словам, мобильный сервис будет развиваться, возможно, на его базе в будущем будет доступна видеотрансляция со строительной площадки.

«Новый мобильный сервис полезен дольщикам, которые смогут онлайн следить за достройкой домов, потенциальным покупателям строящегося жилья и в целом всем жителям региона, которые следят за строительством социальных и коммерческих объектов на территории Московской области», – пояснил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

В раздаточном материале уточняется, что, подписавшись на обновления относительно конкретного строительства, житель будет получать уведомления, например, о строительстве школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов и других учреждений.

Кроме того, для удобства пользователей на интерактивной карте объекты обозначены разными цветами. Так, зеленый сообщает о том, что строительство либо завершено, либо ведется в соответствии с графиком. Синий информирует о том, что данный объект только планируют возвести, но строительство еще не начали. Желтый поясняет, что строительство не в графике, есть отставание от 2 до 6 месяцев. Красным цветом обозначены те объекты, строительство которых ведется с отставанием более чем на 6 месяцев.

Также, кроме основной информации об объекте, приложение позволяет уточнить количество рабочих и техники, задействованных в строительстве объекта, какие меры применены в случае выявления нарушений на стройплощадке, а также какие работы ведутся в настоящее время.

В дальнейшем планируется добавить возможность через мобильное приложение сообщить о выявлении незаконного строительства. В октябре появится информация о строительстве апартаментов в Московской области, в декабре появятся промышленные объекты. При очередном обновлении планируется ввести использование QR-кодов. То есть на щите около строящегося объекта будет изображен QR-код, при считывании которого в приложении появится актуальная информация по данной стройке. Весь функционал приложения станет доступен до конца этого года.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.