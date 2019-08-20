РИАМО - 20 авг. Неизвестный похитил автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью порядка 3 миллионов рублей в столичном районе Северное Измайлово, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Транспорт был припаркован у жилого дома на улице 13-я Парковая.

«Неизвестный совершил кражу принадлежащей мужчине 1986 года рождения автомашины Toyota Land Cruiser 150. Материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.