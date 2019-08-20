РИАМО - 20 авг. Десять тысяч карт «Тройка» с изображением Чебурашки поступили в кассы московского метро во вторник в честь полувекового юбилея знаменитого персонажа, говорится в сообщении пресс-службы киностудии «Союзмультфильм».

День рождения Чебурашки традиционно отмечают 20 августа. На карте «Тройка» Чебурашка изображен с любимым фруктом – апельсином, а дизайн выполнен в бело-розовых тонах. Лимитированные карты можно приобрести в автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии и всех станциях, расположенных внутри кольца.

«Брендированные карты «Тройка» с Чебурашкой – часть совместного проекта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и киностудии «Союзмультфильм», посвященного юбилеям легендарных мультгероев», — говорится в сообщении.

В рамках проекта 5 августа в Москве уже установлены 100 брендированных остановок, а также до ноября по маршруту М9 будет курсировать автобус, украшенный анимационными героями. Помимо персонажей мультфильма «Крокодил Гена», транспортные средства украсят герои мультфильмов «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Бременские музыканты» и «Умка».