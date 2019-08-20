РИАМО - 20 авг. Пока никому не удалось взломать подготовленную для электронного голосования систему, но французский криптограф Пьеррик Годри смог указать на слабое место и может получить вознаграждение, пишет во вторник «Вечерняя Москва».

Премиальный фонд для того, кто сможет взломать систему электронного голосования, составляет 2 миллиона рублей.

«По словам заместителя руководителя столичного департамента информационных технологий Артема Костырко, взломать систему никому, в том числе и французскому специалисту, не удалось. Тем не менее, поскольку Пьеррик Годри указал на слабое место системы и привлек внимание к ее тестированию, он получит вознаграждение миллион рублей», – говорится в сообщении.

Вознаграждение будет выплачено французскому специалисту при условии, что в ходе следующего тестирования, которое пройдет 21 августа, никому не удастся ее взломать. При условии, что систему не взломают, а Годри получит миллион, судьбу второй части фонда будет решать рабочая группа. Возможно, что деньги разделят между участниками тестирования, которые дали ценные советы и замечания об информационной безопасности голосования.

Предыдущее тестирование системы электронного голосования прошло успешно.

«Все задачи, которые перед нами стояли, были выполнены. Перерывов и сбоев в функционировании системы не было. Что касается замечаний избирателей – да, мы получили обратную связь и будем работать», – отметил Костырко.

На выборах в Мосгордуму 8 сентября на электронном голосовании будут использовать технологию блокчейна, она защитит голоса избирателей от возможных фальсификаций

Прием заявлений на участие в электронном голосовании начался 24 июля. Проголосовать с помощью компьютера или смартфона может любой москвич старше 18 лет, зарегистрированный в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Подать заявку на участие в электронных выборах можно до 4 сентября включительно в личном кабинете на портале.