РИАМО – 20 авг. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что 85-летнего худрука театра Марка Захарова доставили в больницу с подозрением на воспаление легких, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ сообщили, что Захаров был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских больниц. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

«Вчера вечером поднялась высокая температура, вызвали скорую. Врачи, которые его обследовали, приняли решение отправить его в больницу. Сделали МРТ, диагноз подтвердился – воспаление легких. Сегодня делают клинический анализ крови, только тогда будет все понятно», – сказал Варшавер.

По его словам, информация ряда изданий о том, что худрук театра находится в реанимации, не соответствует действительности.

Марк Захаров – советский и российский режиссер театра и кино, актер, сценарист и литератор. С его именем связана целая театральная эпоха – он возглавляет «Ленком» с 1973 года. Художественный руководитель поставил свыше 40 спектаклей, среди которых знаменитые «Юнона и Авось», «Тиль», «Поминальная молитва» и многие другие.