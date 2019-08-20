РИАМО - 20 авг. Победители премии «Наше Подмосковье» получат по 180 тысяч рублей, всего в 2019 году будет 1 тысяча победителей, сообщила журналистам во вторник министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области.

«В этом году очень много новшеств. Мы сделали 1 тысячу всего победителей. Это значит, что у каждого, кто победит в этом году, будет достаточно приличная сумма - 180 тысяч рублей. Раньше были минимальные 50 тысяч, за счет этого было большее количество победителей. Сами понимаете, заплатите налоги с 50 тысяч - это не самое большое вливание в проекты», - сказала Плещева.

За шесть лет проведения конкурса на соискание ежегодных премий более 230 тысяч жителей Подмосковья приняли в нем участие, 11778 заявителей получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.