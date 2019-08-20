РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 авг. Порядка 1,7 тысячи жителей подмосковных Люберец выбрали на голосовании дворы, которые благоустроят в 2020 году, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

До окончания голосования на портале «Добродел» по выбору дворовых территорий для благоустройства в 2020 году осталось пять дней.

«Городской округ Люберцы вошел в тройку муниципалитетов, чьи жители активнее всего голосуют за дворы, планируемые к благоустройству в 2020 году. На сегодняшний день свой выбор сделали почти 1,7 тысячи жителей. Голосование продлится еще пять дней», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что 395 дворовых территорий городского округа борются за благоустройство в 2020 году.

Работы выполнят с учетом восьми обязательных элементов благоустройства: озеленение и пешеходные дорожки, дворовое освещение, детские и спортивные площадки, информационные стенды, лавочки, урны, парковочные карманы и контейнерные площадки.

Чтобы поучаствовать в голосовании, необходимо перейти по ссылке.