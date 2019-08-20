РИАМО - 20 авг. Сырохранилище, установленное в агропарке «Сырная долина» компанией «Куршавальская сыроварня, прошло проверку Главного управления ветеринарии Минсельхозпрода Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Резиденты агропарка «Сырная долина» заложили памятные капсулы в основание производств 17 июля. Им предоставлены участки площадью от одного до трех гектаров, которые уже обеспечены всей необходимой инфраструктурой. На данный момент резидентами агропарка уже стали российские компании «Экофарминг», «Куршавальская сыроварня» и «Сыровар», а также французская Savencia Fromage.

«Первая профилактическая дезинфекция холодильного оборудования проведена на территории сырного кластера. Сырохранилище установила «Куршавальская сыроварня» — один из резидентов сырного кластера. Профилактические работы провели ветеринарные специалисты подмосковного Дмитрова», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По итогам проверки, проведенной специалистами ветеринарной лаборатории, холодильное оборудование «Куршавальской сыроварни» признали готовым к приему продукции для хранения.

Как отметил Разин, условия хранения — это один из ключевых факторов формирования видовых показателей сыров, поэтому в агропарке им будут уделять особое внимание. Так, здесь появится молочная лаборатория, которая будет следить за качеством входящего сырья и готовой продукции.

Ожидается, что первый сыр в агропарке выпустят в конце 2020 года - начале 2021 года.