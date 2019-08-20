РИАМО - 20 авг. Компания «Виктория» собирается передать права на земельный участок и свои здания в собственность властей столицы, в ответ связанные с компанией структуры могут получить разрешения на строительство жилья в разных районах города, пишет во вторник газета «Ведомости».

О передаче земельного участка говорится в протоколе Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

«Речь идет о 20 гектарах на улице Амурской, владение 1, на которых планируется построить 586,2 тысячи квадратных метров недвижимости. Эта территория может быть включена в программу реновации», — говорится в материале.

Представитель Москомстройинвеста отметил, что протокол по этой площадке еще не подписан. По словам источника, близкого к компании «Виктория», переговоры о передаче имущества идут, но пока не завершены.

«В качестве компенсации <…> мэрия может разрешить связанным с нею (компанией - ред.) структурам построить 1,28 миллиона квадратных метров жилья в разных районах столицы. <…> Минимум три проекта зависят от «выполнения обязательств «Викторией». Один из них будет построен на территории Останкинского молочного комбината (ОМК) и Останкинского завода напитков на улице Руставели», — добавляется в статье.

Власти Москвы также могут разрешить построить два жилых квартала в Сигнальном проезде и на Амурской улице, владение 2. Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценил инвестиции в строительство этих трех комплексов в 70-80 миллиардов рублей.

Программа реновации жилья реализуется в столице с 1 августа 2017 года. В настоящее время в нее включены более 5,1 тысячи домов, адресный список состоит из 338 стартовых площадок. Всего в рамках реализации программы расселят свыше 350 тысяч квартир.