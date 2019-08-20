РИАМО - 20 авг. На 2 сентября запланированы торжественные линейки в образовательных учреждениях Подмосковья, сообщила во вторник на заседании регионального правительства первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования региона Ольга Забралова.

«2 сегодня пройдет торжественная линейка по всей Московской области. Андрей Юрьевич, прошу вашего поручения обеспечить комплексную безопасность, доступ родителей, надлежащую парковку, подвоз на автобусах детей», - сказала Забралова.

Всего в этом году в школы пойдут более 900 тысяч человек, из них 105 тысяч первоклассников.

В Подмосковье на сегодняшний день насчитывается более 2 тысяч детских садов и более 1,5 тысяч школ. Московская область занимает второе место по количеству учеников среди всех субъектов России.

Кроме того, к началу нового учебного года планируется сдать 12 построенных зданий школ в разных муниципалитетах области.

Как морально подготовиться к школе: советы психологов для детей и родителей>>