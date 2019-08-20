РИАМО - 20 авг. Несмотря на популярность различных смартфонов, в России все еще популярны кнопочные телефоны, которые занимают порядка четверти рынка, пишет во вторник газета «Известия».

«По итогам первого полугодия 2019-го на кнопочные телефоны пришлась почти четверть продаж аппаратов в штуках, подсчитали GfK, «М. Видео – Эльдорадо» и «Связной». В ближайшее время результаты телефонов с кнопками вряд ли сильно ухудшатся и об их полном исчезновении с рынка говорить рано, уверены эксперты», – говорится в сообщении.

Данные аппараты востребованы военными, курьерами, небольшими торговыми и сервисными предприятиями, пожилыми людьми. Такие телефоны дешевле смартфонов, а также работать без подзарядки несколько недель.

С января по июнь в стране прибрели около 4 миллионов кнопочных телефонов, что составляет порядка 23% телефонных аппаратов, включая смартфоны, реализованные в России.

Доля кнопочных аппаратов на рынке телефонов все же падает – за год их продажи снизились на 9%. В РФ за первую половину текущего года было продано 17,3 миллиона смартфонов и телефонов на общую сумму около 220,8 миллиарда рублей.

«Сейчас в России на каждые три купленных смартфона приходится один кнопочный аппарат для звонков и SMS, то есть он все еще находит свою аудиторию», – отметила представитель «М. Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.