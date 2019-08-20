РИАМО – 20 авг. Возведенные за счет финансирования через эскроу-счета квартиры обойдутся дороже на 6-12%, потому что застройщики попытаются компенсировать нагрузку от необходимости привлекать и обслуживать банковский кредит в рамках проектного финансирования, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«С применением эскроу-счетов в Москве сейчас реализуется 12% новостроек массового сегмента, суммарно это десять проектов. Консультанты уточняют, что в составе перешедших на эскроу-счета проектов возводится 17 корпусов, где запланировано 1,7 тысячи квартир — это 11% от общего числа представленных сейчас на первичном рынке лотов», — отмечается в материале.

В России с 1 июля средства дольщиков привлекаются только через эскроу-счета. Благодаря им подрядчик получает эти деньги только тогда, когда все работы завершены, а во время строительства пользуется своими или кредитными средствами. Эту инициативу реализовали после высказывания Владимира Путина в июне 2018 года о том, что необходимо отказаться от договоров долевого участия. Такое решение стало ответом на банкротство крупных застройщиков.

В Москве девелоперы перешли на эскроу охотнее, чем в регионах. По словам вице-премьера Виталия Мутко, эскроу-счета используют только 7% российских застройщиков. В группе «Талан» ранее поясняли, что 96% региональных компаний продают жилье в обход новой модели.

«По расчетам «Метриума», средняя стоимость жилья на первичном рынке в Москве сейчас составляет 168 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Для новостроек, работающих через эскроу-счета, этот показатель выше на 6% и составляет 179 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Средняя стоимость продажи квартиры по новой схеме — 10,1 миллиона рублей, старой — 9,8 миллиона рублей», — отмечается в материале.

Директор департамента проектного консалтинга Est-a-tet Роман Родионцев объяснил, что застройщики не смогут существенно поднимать цены на жилье, так как находятся в условиях высокой конкуренции.

По данным директора по продажам группы компаний «Инград» Константина Тюленева, покупать построенное по эскроу жилье собираются 40% клиентов, приходящих в компанию, а новые правила строительства только стимулируют покупательский спрос.

Цены на жилье в новостройках новой Москвы поднялись до рекордного значения>>