РИАМО - 20 авг. В сентябре в подмосковных школах за парты сядут 47 тысяч новых учеников, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«В этом году на 47 тысяч человек больше придет в школы. Плюс у нас 105 тысяч первоклассников, всего 904 тысячи человек начнут новый учебный год», – сказала Забралова во вторник на заседании регионального правительства.

По ее словам, максимальный прирост учащихся зафиксирован в Ленинском городском округе, Балашихе, Химках, Красногорске и Люберцах.

«Это те школы и муниципалитеты, на которые ложится в этом году нагрузка по приросту учеников», – сказала Забралова.

В Подмосковье на сегодняшний день насчитывается более 2 тысяч детсадов и более 1,5 тысяч школ. Московская область занимает второе место по количеству учеников среди всех субъектов России.

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