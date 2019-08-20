РИАМО – 20 авг. В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, который в определенных случаях предусматривает освобождение водителей от уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения, сообщает РИА Новости.

«Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок», – говорится в сообщении.

Соответствующую поправку предлагается внести в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на едином портале госуслуг.

Инициативу авторы обосновали тем, что автовладельцы получают уведомления о штрафах, которые им назначили полгода, год или даже три года назад. При этом постановление по делу об административных правонарушениях им не направляли, а на портале госуслуг никакой информации не было.

Поправки позволят россиянам своевременно узнавать о совершенном правонарушении и оплачивать штрафы со скидкой.