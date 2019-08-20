РИАМО - 20 авг. В Московской области за прошедшую неделю было рассмотрено и решено свыше 2,3 тысячи жалоб, поступивших на портал «Добродел» по дорожной тематике, сообщил во вторник министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«В дорожной тематике за неделю было решено 2,35 тысячи сообщений о проблемах. Больше всего заделывали ямы во дворах – 814 ям было заделано», - сказал Рымар в ходе заседания правительства Московской области.

Он отметил, что за прошедшую неделю также были решены 733 проблемы по детским и спортивным площадкам.

«По мусорной проблематике за неделю было решено 546 проблем. Лучше всех по этой проблематике отработали Одинцовский, Солнечногорский и Рузский округа», - добавил Рымар.

Также за прошлую неделю на портал поступило 13,5 тысяч сообщений о проблемах.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.