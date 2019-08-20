РИАМО - 20 авг. В столичные школы в новом учебном году пойдут около 109 тысяч первоклассников, также планируется открытие 12 школ и зданий с дошкольными группами, сообщил РИАМО сотрудник управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью департамента образования и науки города Москвы

«В 2018-2019 учебном году в первые классы были зачислены более 106,6 тысячи ребят, из них 91,5% обучался в районе проживания. Мы ожидаем, что в новом учебном году школу в районе проживания выберет еще большее количество родителей, а общее количество первоклассников составит около 109 тысяч человек», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2019-2020 учебном году планируется открытие 12 школ и зданий с дошкольными группами.