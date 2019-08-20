РИАМО - 20 авг. Порядка 13,5 тысяч обращений поступило на портал «Добродел» за прошедшую неделю, также зарегистрировались 4,5 тысячи новых пользователей, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«За прошлую неделю зарегистрировалось 4,5 тысячи новых пользователей, мы получили 13,5 тысячи сообщений о проблемах. Хочу отметить, что впервые за последнее время мы наблюдаем почти 20-процентное сокращений отклоненных пользователями решений. Это говорит о повышении качества ответов», – заявил Рымар во вторник в ходе заседания правительства Московской области.

Он отметил, что на первое место в топ-10 проблем вышла тематика, связанная с парковками на газонах.

«Второе место – ненадлежащее состояние деревьев и кустарников. Третье – нарушение графика вывоза мусора и бытовых отходов. Четвертое – уборка территорий. Пятая тематика – детские игровые площадки, она опять в топ попадает. Следует на это обратить внимание», – добавил министр.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.