РИАМО - 20 авг. В новом учебном году в столичные школы пойдут свыше 980 тысяч учащихся, что почти на 20 тысяч больше по сравнению с 2018 годом, сообщил РИАМО сотрудник управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью департамента образования и науки города Москвы.

«В 2018-2019 учебном году общее образование в Москве получали более 960,6 тысячи детей. Мы ожидаем, что в новом учебном году в московские школы пойдут более 980 тысяч человек», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что День знаний пройдет в рамках Московского международного форума «Город образования», который объединит всех, кому интересны современное образование, уникальные практики и новейшие технологии.

«В рамках мероприятия впервые будет организована торжественная линейка для кадет Москвы, посвященная Дню знаний. Это станет зарождением новой традиции, которая будет способствовать формированию чувства гордости за причастность к кадетскому движению Москвы и мотивировать кадет к успехам в учебе, творчестве и спорте», - добавил собеседник агентства.

Форум «Город образования» пройдет на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября. На нем выступят около тысячи экспертов из 50 стран. Участников познакомят с современными техническими возможностями, которые создали в московских школах. Гости также смогут испытать новейшее оборудование и узнать о трендах образовательного процесса.

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