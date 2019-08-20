РИАМО - 20 авг. В День народного единства, 4 ноября, состоится церемония вручения премии «Наше Подмосковье», сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Премия наше Подмосковье традиционная, объединяет очень неравнодушных, добрых людей, которые в разных городах, территориях Московской области делают очень важные добрые дела. Такие дела наша задача заметить, поддержать, дать дополнительные ресурсы, энтузиастам, коллективам, в День народного единства проведем церемонию вручения», - сказал Воробьев.

Всего на официальном сайте премии зарегистрировано 22 708 проектов, поданных в текущем году жителями Московской области на соискание премий «Наше Подмосковье». За проекты отдано 77 662 голоса.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым для поддержки социальных инициатив жителей. Она присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области.

За шесть лет более 230 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в соискании премии, более 11,7 тысячи заявителей получили премии в размере до 500 тысяч рублей.

Призовой фонд ежегодной премии составляет 180 миллионов рублей. В 2019 году победителям вручат одну тысячу премий по 180 тысяч рублей.