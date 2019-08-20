РИАМО - 20 авг. В конце августа в Московской области пройдет форум педагогов, на нем подведут итоги предыдущего учебного года, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Традиционно в конце августа проведем педагогическое собрание, форум педагогов. Мы там подведем итоги предыдущего года, рейтинг опубликуем, который традиционно готовим к этому периоду, но и постараемся каждый следующий год делать более содержательным, интересным, чем предыдущий», - сказал Воробьев.

Ранее он отметил, что в этом году к началу учебного года в регионе построят восемь бюджетных школ, четыре внебюджетных. 1 сентября за парты сядут более 900 тысяч школьников.

В прошлом году в форуме педагогов приняли участие более 1 тысячи директоров школ. Губернатор вручил благодарности и денежные выплаты педагогам, подготовившим стобалльников ЕГЭ.