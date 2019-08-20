РИАМО - 20 авг. Двенадцать школ должны сдать в эксплуатацию к началу учебного года в Подмосковье, из них восемь бюджетных, 1 сентября за парты сядут более 900 тысяч школьников, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году к 1 сентября сдадим восемь бюджетных школ, четыре внебюджетных, сейчас главы территорий, где готовился сдача, активно работали, и в Пушкине, и в Ступине, я еще раз обращаю внимание на важность сдачи и комплектации школ к учебному году», - сказал Воробьев.

По его словам, 1 сентября за парты сядут более 900 тысяч школьников.

«Середина августа - самая актуальная тема - подготовка к учебному году. Более 900 тысяч школьников пойдут в учебные заведения, здесь на систему образования, муниципальные органы власти ложится большая ответственность по подготовке учебных заведений и по форме, и по содержанию», - подчеркнул Воробьев.

Так, к 1 сентября откроют школы на 275 мест в микрорайоне Северный город в Домодедове и на 600 мест в 23-м квартале в Ступине. Заработают новые корпуса СОШ в Котельниках, Пушкине, Ногинске, Медвежьих Озерах. В Талдомском городском округе завершится строительство спорткомплекса Вербилковской школы, где разместятся универсальный игровой и тренажерный залы, раздевалки, душевые, медицинские кабинеты.

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