РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 авг. В подмосковных Люберцах на Октябрьском проспекте 24 августа в 12:00 начнется спортивный праздник, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Двадцать четвертого августа комитет по физической культуре и спорту администрации Люберец организует праздник «Спорт - в каждый двор», приуроченный ко Дню дворового спорта. Начало в 12:00», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что праздник пройдет во дворе корпуса 3 дома №8 на Октябрьском проспекте. На празднике проведут турниры по мини-футболу среди команд из четырех человек и одного запасного 2005-2006 годов рождения, настольному теннису, шахматам, волейболу. Подать заявку на участие в турнире можно по телефону: 8(495) 503-32-42.

Дети смогут поучаствовать в эстафетах и пройти надувную полосу препятствий. Также участники посоревнуются в перетягивании каната, поиграют в бадминтон и дартс.