РИАМО - 20 авг. Четырехэтажная пристройка к зданию действующей поликлиники №1 в подмосковном Реутове позволит врачам дополнительно принимать до 300 пациентов в смену, соответствующий архитектурный проект разработан специалистами института комплексного проектирования «НИИпроект», сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Главной темой обращений жителей остаются вопросы здравоохранения. В первую очередь это касается оказания качественной и своевременной первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях и вопросов кадрового состава медицинских работников. Именно поэтому при поддержке губернатора Андрея Воробьева и министерства здравоохранения Московской области мы приняли решение о начале строительства новых помещений для поликлиники, способных обеспечить потребности в посещении до 300 пациентов в смену», - сказал Каторов.

По его словам, в настоящее время разработан архитектурный проект, в соответствии с которым в современном четырехэтажном здании разместятся кабинеты участковых врачей и узких специалистов, палаты дневного стационара и лаборатории. Помещения будут связаны межэтажным переходом со старым корпусом поликлиники.

«Это позволит ликвидировать очереди, быстро и качественно обслуживать пациентов. Постоянный рост численности населения Реутова диктует свои условия: сегодня во всех социальных сферах нужны молодые кадры, а имеющиеся ресурсы должны быть пересмотрены в сторону увеличения. На это в том числе и направлена реализация нового проекта в сфере здравоохранения», - заключил Каторов.