РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 авг. В день Яблочного спаса площадку в детском саду Котельников оформили в яблочном стиле, у каждой группы было свое место, сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «Вконтакте».

Работники дошкольного учреждения МАДОУ детский сад «Аленка» вместе со своими воспитанниками организовали веселый праздник, посвященный Яблочному спасу.

«Праздник проводился на площадке детского сада под открытым небом с участием всех детей дошкольного возраста. Каждой группе было отведено на площадке определенное место, оформленное в яблочном стиле», - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло весело и задорно: звучали народные песни и мелодии, проводились народные игры, танцы и шутки.