РИАМО - 20 авг. Температура воздуха во вторник может прогреться до 29 градусов тепла, что сделает его самым теплым днем в Москве с начала августа, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Предыдущий самый теплый день был 8 августа, тогда было 25,3 градуса тепла. Сегодня мы ожидаем от 27 до 29 градусов. То есть этот день будет самым теплым в этом месяце», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сегодня по северу и северо-западу области пройдут кратковременные дожди. К моменту подхода фронта к Москве, дождевые облака разрушаться. Осадков в столице практически не ожидается.

Температурный фон на 3-4 градуса превысит климатическую норму. Атмосферное давление немного подрастет и будет повышенным – 753 миллиметра ртутного столба.