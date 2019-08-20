РИАМО - 20 авг. Двое пострадавших, включая ребенка, остаются в больницах после дорожной аварии с участием автобуса и грузовика в городском округе Шаховская, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

ДТП произошло 11 августа. На 159-м километре Рижского шоссе в городском округе Шаховская столкнулись грузовик, микроавтобус и легковое авто. Фура в попутном направлении врезалась в джип, после чего джип выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП погибли пять человек, из них двое детей.

В 2018 году смертность от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения в результате ДТП.