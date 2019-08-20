РИАМО – 20 авг. Российские банки предлагают законодательно закрепить блокировку карты без согласия клиента на срок до 30 дней при зачислении подозрительных средств, пишет во вторник газета «Коммерсант».

С данной инициативой выступила ассоциация банков России (АБР). Ее авторы полагают, что эти меры помогут в борьбе с выводом похищенных у клиентов кредитных организаций средств со счетов.

«К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции», – говорится в материале.

Если отправитель денег обратился в полицию и получил там талон-уведомление, то блокировка может действовать 30 рабочих дней. На аналогичный срок можно будет блокировать операцию в обеспечительных целях и по антиотмывочному закону. Если отправитель средств не предпримет таких действий, то карта получателя денег будет разморожена через два дня.

Сейчас подозрительные денежные переводы по закону можно остановить только в момент списания средств со счета. Однако даже если клиент моментально среагирует и сообщит в свой банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже не будет.

Тем не менее эксперты считают, что идея о длительной блокировке без уведомления может навредить добросовестным клиентам банков. Например, срок блокировки в 30 рабочих дней выглядит недостаточно обоснованным, так как неясно, почему банк должен удерживать средства именно на это время.

Обсуждение поправок к закону «О национальной платежной системе» пройдет на заседании комитета по информационной безопасности АБР 27 августа.