РИАМО - 20 авг. В Московской области уничтожили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, они ранее были найдены в Дмитровском и Одинцовском городских округах, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«В 15:40 15 августа поступило сообщение об обнаружении мины времен ВОВ по адресу: Одинцовский городской округ, деревня Якшино. 19 августа боеприпас изъят и уничтожен силами министерства обороны РФ», - говорится в сообщении.

Также силами взрывотехнического отряда ПСО-22 уничтожен боеприпас, найденный в Дмитровском городском округе.