РИАМО - 20 авг. На Горьковском шоссе в Московской области произошло столкновение шести автомобилей, в результате происшествия пострадали два человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«В 08:20 на 28-м километре Горьковского шоссе было столкновение шести единиц транспорта. В результате двое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все причины произошедшего.