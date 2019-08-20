РИАМО - 20 авг. В московском парке «Филатов луг» начали обустраивать новые спортивные площадки, общая площадь которых составит более 800 квадратных метров, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В Новомосковском административном округе в парке «Филатов луг» специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к обустройству новых спортивных площадок. Общая площадь благоустройства составляет более 28 гектаров» - сказал Бирюков.

Он отметил, что за последние годы произошли серьезные изменения в инфраструктуре спорта. Сегодня каждый третий житель Москвы регулярно занимается спортом. Таких результатов удалось добиться за счет развития спортивной инфраструктуры, в том числе – создания условий для занятий физической культурой на открытом воздухе в парках, скверах и на набережных.

«Территория парка «Филатов луг» с запада и юга вплотную граничит с относительно новыми жилыми кварталами. До благоустройства на территории парка не было ни одной спортивной площадки. Для удобства посетителей парка их обустроят недалеко от жилой застройки. На данный момент в парке ведется устройство пяти спортивных зон общей площадью более 800 квадратных метров», - добавил Бирюков.

Он уточнил, что здесь появится комплекс из двух площадок для кардиоупражнений. Они разместятся на площади около 300 квадратных метров. Основная часть тренажеров, которые установят на них, будет предназначена для тренировки верхней части корпуса. А на площадке размером около 200 квадратных метров установят тренажеры, где можно будет прокачать нижнюю часть тела. Они будут рассчитаны не только на занятия кардиоупражнениями, а еще и силовыми. На этих трех площадках установят элементы для занятий легкой и тяжелой атлетикой.

Помимо этого, в парке ведется устройство площадки для игры в пляжный волейбол. Ее площадь составит около 200 квадратных метров. Рядом с площадкой установят зрительские трибуны.

Здесь также появится поле для мини-футбола. Отдельное внимание уделят верхнему покрытию площадки, его сделают из искусственной травы.

«По окончании благоустройства местные жители получат современную и комфортную зону для отдыха в пешей доступности. При этом новая инфраструктура парка будет максимально гармонировать с природой. Завершить работы по благоустройству парка планируется в текущем году», - уточнил Бирюков.