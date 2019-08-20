РИАМО - 20 авг. Государственный музей Востока представит порядка 70 работ различных жанров в рамках выставки китайской живописи и каллиграфии «Новая эра. Новая дружба. Новый Хайдянь», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Открытие выставки состоится 27 августа. Она приурочена к 70-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем, а также к фестивалю Китая в Москве.

«Гости увидят работы в таком жанре, как «цветы и птицы», и знаменитые классические пейзажи. На выставке покажут «Пик Фэйлай на горном хребте Феникс» Цзю Вэньцзы, «Глубокие и безлюдные горные ущелья» Бая Юньсяна, а также «Начало весны» одного из самых титулованных живописцев Ли Сяна», – говорится в сообщении.

Все картины выполнены в традициях национальной китайской живописи гохуа: художники используют минеральные и растительные водяные краски, тушь на шелке или бумаге. Также на выставке представят каллиграфические работы.