РИАМО - 20 авг. В самолете А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку в поле в Раменском городском округе, демонтировали все кресла, теперь их доставят на место складирование в Ленинском городском округе, сообщил РИАМО представитель ГУ МЧС РФ по Московской области.

Лайнер «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, 15 августа совершил экстренную посадку в поле из-за попавших в оба двигателя попали птиц. Погибших нет, за медпомощью обращались 76 человек. После приземления около самолета разлилось порядка тонны топлива. Лайнер лежит на брюхе, борозда торможения составила 200 метров.

«Работы по демонтажу сидений самолета завершены, все сидения вывезены на место складирования в ангар в Ленинском округе», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место аварии прибыли специалисты технической службы авиакомпании «Уральские авиалинии», которые начали подготовительные работы по подъему самолета для последующего безопасного слива оставшегося топлива.