РИАМО - 20 авг. Новые упражнения по всем предметам доступны для учащихся 2-11-х классов можно найти в электронном дневнике или библиотеке «Московской электронной школы», на выбор дается четыре уровня сложности - стартовый, базовый, профильный, олимпиадный, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сервис МЭШ — это уникальная возможность, не предпринимая дополнительных усилий, не тратя деньги на пособия и справочники, освежить знания перед новым учебным годом. Сервисом самодиагностики, который был запущен в апреле, в период подготовки к школьным итоговым контрольным работам, воспользовались 1, 14 миллиона раз», — сказала заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что сервис дал детям и их родителям уверенность, что пройденный материал усвоен как следует. Новый тренажер позволит школьникам восстановить знания после летних каникул, повторить сложные темы. Выполнение заданий сможет стать увлекательным занятием для всей семьи.

Учащимся начальной школы предлагают проверить знания по русскому языку, математике, окружающему миру, чтению и английскому языку. Учащиеся 5-11 классов могут выполнить проверочные работы по русскому языку, английскому языку, литературе, биологии, географии, химии, физике, информатике, истории, математике и обществознанию.

«Каждая работа включает в себя несколько новых заданий разных уровней сложности. Сервис позволит учащимся перед 1 сентября более детально и углубленно повторить пройденный ранее материал и подтянуть свои знания по темам, которые могут вызывать трудности. Все новые задания, которые появились в МЭШ, разработаны совместно с ведущими специалистами и учителями московских школ», — сказал представитель в пресс-службы департамента образования и науки города.