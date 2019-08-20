РИАМО - 20 авг. Пожар в цехе по производству кремниевых смол в Балашихе удалось ликвидировать только после 22 часов 19 августа, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о возгорании на улице Звездная, дом 7, поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 14:50. Пожар произошел в цеху по производству кремниевых смол, его площадь составила порядка 100 квадратных метров.

«В 22:17 - ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

К месту пожара выезжала лаборатория «Мособлпожспаса» для замеров воздуха на превышение норм предельно допустимой концентрации вредных веществ. Замеры проведены, превышения вредных веществ в воздухе не обнаружено.