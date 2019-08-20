РИАМО - 20 авг. Сроки внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по новым объектам сократят в Москве, для этого будет создан специальный информационный ресурс, с помощью которого ведомства будут обмениваться данными в электронной форме, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Кадастровая стоимость определяется при постановке объектов на кадастровый учет, а также в случае изменения количественных и качественных характеристик бюджетным учреждением города. Соглашение регламентирует порядок межведомственного взаимодействия столичного Росреестра и правительства Москвы на всех этапах: от постановки объекта на учет, определения кадастровой стоимости и вплоть до внесения стоимости в ЕГРН», — сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он добавил, что это позволит исчислять налоги на имущество москвичей, исходя из актуальной кадастровой стоимости.

Ранее ведомства обменивались информацией с помощью почтовой или курьерской доставки, либо цифровых носителей, что существенно увеличивало сроки внесения данных.

«Благодаря заключению соглашения все данные по объектам недвижимости для внесения сведений в ЕГРН будут передаваться в электронном виде посредством внутреннего информационного ресурса», — сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что с момента вступления в силу соглашения данные об актуальной кадастровой стоимости московской недвижимости будут оперативно вноситься в ЕГРН, что позволит собственникам ускорить процессы, связанные с дальнейшей эксплуатацией объектов, их сдачей в аренду по цене, зависящей от кадастровой стоимости, а также при совершении сделок с недвижимостью.

С начала 2019 года город провел кадастровую оценку порядка 300 тысяч вновь учтенных и изменивших характеристики объектов недвижимости, сведения о которых были направлены в управление Росреестра по Москве для внесения в ЕГРН.