РИАМО - 20 авг. Перед запуском Московских центральных диаметров в метро обновят указатели и схемы, на новых схемах линии МЦД будут выделены яркими цветами, чтобы они не сливались с ветками метро и Московским центральным кольцом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Диаметральные маршруты будут обозначаться латинской буквой D и номером направления.

«Всего к открытию нового вида общественного транспорта в метрополитене заменят более 60 тысяч элементов навигации. На схемах линий метро и МЦК в вагонах и на платформах появятся маршруты диаметров, а на разводящих указателях (с их помощью можно узнать, в какую сторону идти к нужному выходу) — информация о пересадках на МЦД», — сказал представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Помимо этого, будут заменены путевые полосы, которые расположены на стенах напротив платформ. Также вся информация будет дублироваться на английском языке, что поможет иностранным туристам сориентироваться.

Для обозначения МЦД на новых схемах выбрали следующие цвета: физалис (желто-оранжевый), фуксия (ярко-розовый), папайя (красно-рыжий), ментол (зелено-бирюзовый), «зеленый луг» (цвет травы и листьев).

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. Благодаря этому общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.