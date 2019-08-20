РИАМО - 20 авг. В подмосковном Клину задержали мужчину, подозреваемого в совершении уличных грабежей в отношении пенсионерок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник днем нападал на улице на пожилых женщин, силой срывал с них золотые украшения и скрывался. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался 35-летний приезжий из Тверской области», – говорится в сообщении.

Мужчина причастен к двум нападениям. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» и заключили его под стражу.

Полицейские проверяют причастность злоумышленника к аналогичным противоправным действиям, совершенным на территории городского округа.